Vatla mõis jäi müümata

Vatla mõisa enampakkumine osta.ee oksjoniportaalis läks luhta, sest keegi selle vastu huvi ei tundnud.

Otsuse mõis maha müüa tegi Lääneranna vallavolikogu märtsiistungil. Häärber koos kõrvalhoonete ja looduskaitse all oleva pargiga läks müüki alghinnaga 815 000 eurot: summaga, millega see oli kohaliku omavalitsuse raamatupidamises arvel.

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare (Isamaa) märkis istungil, et aastas kulub mõisa peale valla eelarvest 20 000 eurot, mis on Saare sõnul päris suur summa. Mõis laguneb ja Saare sõnul raha remondiks ei ole.

19. sajandi alguses välja ehitatud mõis on Läänemaa üks kaunimaid. Paarikümne hektari suurune park on looduskaitse all. Neli aastat tagasi