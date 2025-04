Haapsalu Veevärk tõstab hindu

Haapsalu Veevärgi juhi Kaido Eriku sõnul on ligi kümneprotsendise hinnatõusu põhjus eelkõige investeerimisvajadus, aga ka üldine hinnatõus.

Veevärgi tänavune suurim investeering on Metsa tänava torustiku vahetamine. „Metsa tänava esialgne kulu on 325 000 eurot,” ütles Erik ja lisas, et juurde pole arvatud üllatusi, mis võivad torustikku lahti kaevates veel ette tulla. „Vahetamata jupid kõrvaltänavatel näiteks.”