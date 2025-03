Lääne-Nigula leidis uue haridusametniku

Kuula artiklit, 0 minutit ja 40 sekundit 0:00 / 0:40

Lääne-Nigula valla haridusspetsialistina töötab veebruari keskpaigast endine Oru kooli keemia- ja füüsikaõpetaja Heli Lukas.

Üheksa aastat Oru koolis lapsi õpetanud Lukas ütles, et põles õpetajana läbi. „Kui õpetaja teeb tööd südame ja hingega, siis on see kerge tulema,” märkis Lukas. Lukas valiti välja viie soovija seast. „Otsustavaks sai magistrikraad ja see, et Lukas on kohalik elanik, aga eelkõige õpetajakutse. Ta tunneb kooli hingeelu,” ütles Lääne-Nigula haridusjuht Solveig Edasi.

Endine haridusspetsialist Raili Saar lahkus ametist, sest käis tööl Raplamaalt ja leidis töökoha kodule lähemal.

