Lääne Elu paberleht laupäeval, 1. märtsil

Erakonnad pole valimistel osalemise viisi otsustanud

Ehkki valimisteni on jäänud alla kaheksa kuu, pole mitmed erakonnad veel otsustanud, kas ja mil moel nad Läänemaal valimistel välja tulevad. Haapsalus on praegu lahtine, kas oma nimekirja panevad välja Reformierakond, Eesti 200 ja sotsiaaldemokraatlik erakond, Lääne-Nigulas nimekirjaga väljatulemises pole kindel Keskerakond.

Kelia Sara Cleux – raamatukogus üles kasvanud

Andres Ammase fondi väikese lugeja stipendiumi pälvinud Kelia Sara Cleux käib raamatukogus iga päev, et end tugitoolis mõnusasti kerra tõmmata ja raamatusse sukelduda. Kui Kelia loeb, siis ei heiduta teda miski, löögu ümberringi või välku ja kõmagu kõu. Tüdruk lihtsalt unustab kõik enda ümber.

Anneli Aken: et luua, pean olema rõõmus ja õnnelik

Tänavuse Andres Ammase stipendiumi saanud Anneli Aken on rahutu hing, kes on end tõestanud mitmel alal ning pendeldanud Haapsalu ja Euroopa vahel. Kõik see, millega Anneli Aken on aja jooksul tegelenud, paneb küsima, kelleks ta end kõige rohkem peab – õpetajaks, muusikuks, teatriinimeseks või kultuuriametnikuks. „Ma ei tea, ma pole seda enda käest kunagi küsinud,” vastas ta ja lisas, et tegelikult polegi neid alasid võimalik üksteisest eraldada.