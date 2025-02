1. märtsist on jääle minek keelatud  

Kuula artiklit, 2 minutit ja 17 sekundit 0:00 / 2:17

Päästjate tänased jääseire tulemused siseveekogudel näitavad, et jääkate on muutunud väga nõrgaks ning seetõttu on jääle minemine ohtlik. Alates 1. märtsist kehtib jääle mineku keeld kuues päästeameti Lääne regiooni maakonnas.

Täna, 28. veebruari keskpäeval juhtus Pärnu jõel õnnetus, kus kalamees vajus läbi nõrga jää. Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Irje Tammeleht ütles, et seekord suutsid teised kalamehed kukkunu kiiresti veest välja tõmmata, kuid kuna kalamehi on jääl hetkel palju võib juhtuda õnnetusi veelgi. „Päästjad vestlesid õnnetuskohas ka teiste kalastajatega, kes vaatamata selgitustööle jäid arvamusele, et kavatsevad kalal siiski edasi käia,“ vahendas ennetusbüroo juhataja osade kalastajate seisukohta.

Jääle minek ei ole enam kellelegi ohutu. Lisaks kalameestele kipuvad jääle mängima ka lapsed, kes koolivaheaja viimaseid päevi veedavad. Jõgede veevool on aga kiire ja tugev. „Jääst läbi kukkudes võib vool jääauku kukkunud inimese endaga kaasa viia,“ hoiatas Tammeleht. „Soojakraadid ja sademed muudavad jääolusid kehvemaks mitte päevade vaid tundidega. Kui hommikul jõele minnes võib olukord kalastamiseks tunduda veel sobilik, siis pärastlõunal koju naastes võib kalastusretkest saada võitlus külmas vees ellujäämise nimel“.

Kui märkad abivajajat või vajad ise abi, siis tuleb esimesel võimalusel helistada hädaabi numbril 112. Kui lähed jääst läbi vajunud hädalist ise aitama, siis tuleb ligineda juba käidud rada pidi ning ulatada talle nöör, lauajupp, oks, jope või muu abivahend. Jääaugu servale abikätt andma minnes võite vette sattuda koos ja siis on ohus ühe asemel hoopis kahe inimese elu.

Enne jääle minekut maksab kontrollida ILM+ jääkaardilt, kas värsked mõõtmistulemused kinnitavad jääle mineku ohutust. Infot saab ilmaäpi ILM+ uuendatud jääkaardi rubriigist ja veebilehelt: https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis. Kaart on informatiivne ning igaüks vastutab oma turvalise käitumise eest ise. Samuti leiab kaardilt infot tehislike uisuväljakute kohta, kus on turvaline uisutada.