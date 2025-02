Norra kehaõudus vallutab Haapsalu

Teist nii ebamugavat filmi nagu „Põlve kohalt” annab otsida.

Just ebamugavust tekitavad lood on Norra režissööri Viljar Bøe leivanumber. 2023. aastal provotseeris ta Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali publikut filmiga „Tubli kutsa”, mille tegelaseks on mees, keda peetakse kodus nagu koera.

Nüüd on Bøe tagasi uue filmiga, mille kangelase kinnisideeks on amputeerida oma täiesti terve jalg!

Tegu on esimese linateosega, mille 1. mail algav HÕFF välja kuulutab.

Kauaoodatud psühholoogiline õuduspõnevik esilinastus eelmise aasta lõpus Los Angeleses USA populaarseimal žanrifilmide fe