LOETUIMAD LOOD 2024: kohtuprotsessil said sõna Suure-Lähtrust leitud vastsündinu ema lähedased

Lääne Elu avaldab uuesti 2024. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 30. oktoobril ilmunud lugu „Kohtuprotsessil said sõna Suure-Lähtrust leitud vastsündinu ema lähedased”.

Teisipäeval algas ja kolmapäeval jätkus Haapsalus kohtuprotsess naise üle, keda süüdistatakse veebruari alguses Suure-Lähtrus oma vastsündinud lapse tapmises ja laiba rüvetamises.

Kui avapäeval väitis süüdistatava kaitsja Robert Sarv, et naine ei teadnud oma rasedusest, siis kolmapäeval tuli välja, et poolteist kuud enne lapse sündi hakkas naine uurima raseduse katkestamise, kodusünnituse, sünnituse kulu, sünnitusest taastumise, surnult sündimise, assisteerimata sünnituse jne kohta, mis viitab sellele, et ta vähemalt aimas, et on rase.

Süüdistatav Kairi Kuusemaa end lapse tapmises ja laiba rüvetamises teisipäeval süüdi ei tunnistanud, kuid on lapse enda omaks tunnistanud ja kohtuprotsessi käigus, kui prokurör näitas politsei rinnakaamera salvestust lapse leidmisel, tulid talle pisarad silma.

Eriti hakkas süüdistatav nutma, kui tunnistaja