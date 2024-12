LOETUIMAD LOOD 2024: Ameerika autode näitus on tänavu viimast korda

Lääne Elu avaldab uuesti 2024. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 11. mail ilmunud lugu „Ameerika autode näitus on tänavu viimast korda”.

Tänavu 22. korda toimuv American Beauty Car Show jääb viimaseks, kuid Ameerika päritolu autode näitus Haapsalust päris ära ei kao.

„Sellises formaadis ja sellise nimega rohkem ei toimu,” ütles ürituse korraldaja Karol Kikkas. Päris ära üritust tema sõnul siiski ei jäeta, kuid millisel kujul see järgmisel aastal aset leiab, korraldaja veel öelda ei osanud. On võimalik, et Ameerika autode kokkutulek toimub väiksemana, nii nagu kahel koroona-aastal. Samuti on võimalik, et festival laieneb ka teistesse Eesti linnadesse, kuid osa sellest on jätkuvalt ka Haapsalus. Kikkas ütles, et pärast tänavust festivali hakatakse paika panema järgmise aasta kava. Kindel on, et praegust näituseautode süsteemi peavad korraldajad muutma.

Seekordset festivali lubas Kikkas aga korraldada kogu hingega ja millegi pealt kokku hoida pole plaanis. „Kui viimast korda teha, tuleb teha kõige vingem,” ütles Kikkas.

Nii näiteks on tänavuse festivali