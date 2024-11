Lääne-Nigula keskkonnanõunikuna alustab 16. detsembrist tööd praegune Nõva osavallavanem Aivi Heinleht.

„Vallast soovitati kandideerida ja mõtlesin, et miks mitte,” ütles Heinleht töökohavahetuse kohta. Ta lisas, et üks argument oli seegi, et Lääne-Nigula vald plaanib osavallavalitsused kaotada.

Lääne-Nigula val