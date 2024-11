Oru kultuuriselts laseb omakandi 15 külal novembri viimasel nädalal taas kuusepuid ehtida.

Oru kultuurisaali juht Viivika Orula ütles, et loodab, et selleks ajaks on vihmasabin asendunud lumega. „Siis on pilt ilusam,” ütles ta.

Küla kuusepuu kaunistamiseks on Orula vihjeks andnud, et järgmisel aastal täitub Eesti raamatul 500, kuid otseselt sellest teemas