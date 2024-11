Karu käis Pürksis mesitarude kallal

Karu paiskas nädalavahetusel Pürksis ümber, lõhkus ja sõi kärgedest tühjaks kuus taru.

Mesila omanik Enn Klopman sai juhtunust teada laupäeva õhtul, kui sai telefonikõne. „Olin ise Soomes ja helistati, et torm on tarud pikali lükanud,“ ütles Klopman Lääne Elule. Pühapäeva õhtul mesilat üle vaatama jõudnud, oli selge, et tuule tegu see pole. „Osa oli vastu tuult pikali, raamid kadunud ja tühjaks söö