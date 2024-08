Siin-seal on olnud isu. Just nõnda võiks märkida viimaste päevade Eesti ilmast rääkides.

Hiiumaal on nimelt äikese kohta öeldud isu. „Eesti murrete sõnaraamatus” on lause „Isu mürin on kuulda” (Reigi). Hiiumaal on kasutusel olnud veel isutuli (välk) ja isuvihm (äikesevihm), näiteks „Sajab kanged isu vihma” (Emmaste). Isu võib leida ka Wiedemanni sõnaraamatust.

Eesti keele loodussõnavara pakub kuhjaga avastamisrõõmu.