Andekad noored tulevad Haapsalu muusikakoolist

Lõppev õppeaasta on C. Kreegi nim muusikakoolile olnud väga sündmusterohke ning toonud tublidele õpilastele hulgaliselt tunnustust konkurssidelt ja festivalidelt.

Möödunud aasta 20.-21. oktoobril toimus Kuressaare muusikakoolis XX rahvusvaheline poiste keelpillifestival kus osalejaid oli Eesti ja Läti muusikakoolidest – kokku üle 90 tubli noormehe- keelpillimängija. Haapsalu muusikakooli esindasid seekord Jakob Visla (1. klass, viiul), Maximus Parbus (1. klass, tšello), Kaarel Ojassoo (6. klass, viiul) ja Kaur Nellis (6. klass, tšello). Õpetaja Ingrid Arro, kontsertmeister Zhanna Andreevskaya.

17. veebruaril korraldas Saue muusikakool Loode-Eesti regionaalse kitarriõpilaste konkursi kus 3. klassi õpilase Hannes Vaksmanni head mängu hinnati diplomiga. Hannese õpetaja on Aigar Kõrgesaar.

6. ja 7. märtsil toimus Viimsi Artiumi suures saalis „Parim noor instrumentalist 2024” Loode-Eesti muusikakoolide viiuliõpilaste konkurss. 2. vanuserühmas saavutas 3. klassi õpilane Maria Kõiveer diplomi. 3. vanuserühmas saavutas 5. klassi õpilane Sofie Lekarkin 2. koha. Kõiveeri ja Lekarkini õpetaja on Ingrid Arro, kontsertmeister Zhanna Andreevskaya.

9. märtsil toimus Tallinnas MUBA suures saalis XXIII Eesti noorte tšellistide festival. Osales Kaur Nellis 6. klassist. Tema õpetaja on Ingrid Arro, kontsertmeister Zhanna Andreevskaya.

24. märtsil toimus Tallinnas MUBA-s „Parim noor instrumentalist 2024” vabariiklik voor viiuli- ja tšelloõpilastele. Haapsalu muusikakooli 5. klassi viiuliõpilane Sofie Lekarkin saavutas seal B kategoorias 3. vanuserühmas 3. koha. Silmapaistva esinemise eest sai ta lisaks eripreemia EMTA (Eesti muusika- ja teatriakadeemia) üliõpilaste žüriilt (õpetaja Ingrid Arro, kontsertmeister Zhanna Andreevskaya).

27. märts toimus Loode-Eesti regionaalne klarneti ja saksofoni õpilaste konkurss Keila muusikakoolis kus diplomi sai Sofia Allkivi (klarnet) ja 3. koha Ekke Nellis (saksofon). Allkivi ja Nellise õpetaja on Aarne Õunapuu, kontsertmeister Žhanna Andreevskaya.

3. aprillil korraldas Keila muusikakool Loode-Eesti klaveriõpilaste regionaalse konkursi, kus 2. koha saavutas Jaagup Ilves (õp. Jüri Ilves), 3. koha Kerttu Merilo ja Maret Lehtla (õp. Bogdana Smagol)

19. aprillil osalesid pärimusmuusika osakonna õpilased XVI üleriigilisel võistumängimisel Viljandis, kus karmoškade kategoorias sai eripreemia kaasahaarava ja tantsulise esituse eest Uku Suislep. Tema õpetaja on Viive Marleen.

Lõõtsade 2. laureaadiks sai Oliver Merilo, õpetaja on Enrik Visla. Avatud klassi 1. laureaadi tiitli sai Kristina Vilta, õpetaja Viive Marleen. Avatud klassi 2. laureaadi tiitli sai Taiga Susi Ilomeel Kuuskman, õpetaja Kail Visla ja 3. laureaadi tiitli pälvis Doris Tammik, õpetaja Kail Visla. Omalooming 3. laureaadiks tunnistati Andi Henn Visla, kes on Haapsalu muusikakooli lõpetanud viiuli erialal, kuid kes on lõõtsal iseõppija isa Enrik Visla juhendamisel.

Viru Folk eripreemia noor talent said Andi Henn Visla ja Uku Suislep, kes on oodatud esinema Viru Folgil.

20. aprillil toimus Rae huvialakoolis Loode-Eesti flöödiõpilaste regionaalne konkurss, kus 2. koha saavutas 2. klassi õpilane Emily Cramer. Tema õpetaja on Helen Saar, kontsertmeister Dmitri Kurs.

21. aprillil autasustati EMTA suures saalis „Parim noor instrumentalist 2024” Loode-Eesti regiooni sel aastal toimunud kõikide erialade 1.-3. koha saavutanud noori muusikuid nimelise karikaga. Haapsalu muusikakoolist sai tunnustuse Sofie Lekarkin, kes 24. märtsil saavutas oma kategoorias 3. koha.

Palju õnne nii õpilastele kui õpetajatele!