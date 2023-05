Haapsalu muusikakoolil oli edukas õppeaasta

Seekordne õppeaasta on olnud Haapsalu Cyrillus Kreegi nimelise muusikakooli õpilastele ja õpetajatele konkursside- ja festivaliderohke ning tulemused on olnud rõõmustavad.

Konkursside reglement on paika pandud nii, et kohti määratatakse punktisüsteemi alusel, mille on kinnitanud Eesti muusikakoolide liit; korraldavad koolid saavad ise määratleda, kas konkureeritakse vanuseastmete või klasside järgi.

21.–22. oktoobril toimus Kuressaare muusikakoolis kahel päeval 19. rahvusvaheline poiste keelpillifestival. Seekord esindasid Haapsalu muusikakooli Ingrid Arro viiuliõpilased Randar Paalvelt ja Kaarel Ojassoo (vastavalt 4. ja 5. klass) ning tšelloõpilane Kaur Nellis (5. klass). Poiste kontsertmeister on Žanna Andreevskaya.

24.–28. oktoobril oli Rasmus Kuhi-Thalfeldtil võimalus osaleda Accordionfestil Tallinnas. Rasmus sai uusi teadmisi meistrikursustel ning ta esines ka festivali lõppkontserdil Eesti teaduste akadeemias. Rasmuse õpetaja on Sirje Roogla.

11. veebruaril Saue muusikakoolis toimunud Loode-Eesti akordioniõpilaste regionaalsel konkursil esindasid Haapsalu muusikakooli 1. klassi õpilane Lenna Õunapuu, kes saavutas oma klassis teise koha. 4. klassi õpilane Robin Reimer ja 5. klassi õpilane Kauri Varbola said tänukirjad. Nende õpetaja on Sirje Roogla.

17. veebruaril toimus Haapsalu muusikakoolis Loode-Eesti viiuli- ja vioolaõpilaste regionaalne konkurss, kus Maria Kõiveer (2. klass) ja Lisanna Rajasaare (2. klass) õpetaja Ingrid Arro viiuliklassist saavutasid diplomi ning Emma Calero (2. klass) õpetaja Taimi Kopli viiuliklassist ja Sofie Lekarkin (4. klass) Ingrid Arro viiuliklassist said tänukirjad. Kontsertmeister Žanna Andreevskaya. Lisa-aasta õpilastest saavutas meie Kätriin Kurst kolmanda koha (õpetaja Taimi Kopli). Kontsertmeister Jüri Ilves.

11. märtsil toimus Keila muusikakoolis XXII Eesti noorte tšellistide festival. Haapsalu muusikakoolist oli osalejaid kolm – Erika Eichenbaum (3. klass), Maria Bratuhhina ja Kaur Nellis (5. klass) õpetaja Ingrid Arro klassist. Kontsertmeister Žanna Andreevskaya.

22. märts toimus Loode-Eesti noorema astme klaverikonkurss Keilas, kus meie kooli õpilane Kerttu Merilo saavutas oma vanuserühmas esimese koha (õp Bogdana Smagol). Tänukirjad osalemise eest said Jaagup Ilves (õp Jüri Ilves) ja Maria Reimer (õp Bogdana Smagol).

1. aprillil korraldas Rae huvialakool Loode-Eesti kitarriõpilaste konkursi, kus Haapsalu muusikakooli esindas Johanna Vallik 2. klassist. Oma tubli esitusega saavutas Johanna kolmanda koha. Tema õpetaja on Aigar Kõrgesaar.

22. aprill toimus Viljandi pärimusmuusika aidas XV üleriigiline võistumängimine millel osalesid Haapsalu muusikakooli pärimusmuusika osakonna ja Risti filiaali seitse õpilast. Parimateks osutusid: Taiga Susi Ilomeel Kuuskman – parim mängija koondgrupis (õp Kail Visla), Jakob Visla – eripreemia „Muhe lootustandev noor talent“ (õp Kail Visla), Carolin Rebane – eripreemia “Meeldejääv esitus” (õp Viive Marleen).

Viimane selle aasta konkurss toimus 22. aprillil Kiili kunstide koolis, kus osalesid Loode-Eesti muusikakoolide tšelloõpilased. Haapsalu muusikakooli esindasid kaks õpilast – Erika Eichenbaum saavutas 3. klassi arvestuses teise koha, Kaur Nellis 5. klassi arvestuses aga esimese koha ning lisaks tunnustati tema mängu eripreemiaga virtuoospala silmapaistva esituse eest. Erika ja Kauri õpetaja on Ingrid Arro, kontsertmeister Žanna Andreevskaya.

Tore on ka see, et Haapsalu muusikakooli poistekoor sai pääsme suvel Tallinnas toimuvale laulu- ja tantsupeole ja rahvapilliansambel Pille on oodatud sama peo raames toimuvale pillipeole.

Palju õnne kõigile tublidele õpilastele ja õpetajatele!