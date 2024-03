Koonga lapsevanemad taotlevad koolile õiguskaitset

Koonga kooli lapsevanemad andsid sisse esialgse õiguskaitse taotluse, sest kohalik omavalitsus tahab juba sügisest kõik valla koolid ühendada, aga kohtuvaidlus Koonga 7.–9. klassi sulgemise üle on pooleli.

„Põhjuseks on see, et Lääneranna vald tahab kõik koolid ühendada, millega me rahul ei ole,“ ütles Koonga kooli lapsevanemate esindaja Rommy Treumann Lääne Elule.

