Hea nõu: kuidas puitpõrandat ja -pindasid hooldada, et need värskena aastaid vastu peaks

Kevadel on hea teha kodus suurem puhastus ja hooldus – puitpõrandad ja ka näiteks köögitasapinnad võivad vastu pidada aastakümneid, aga hooldamata jättes juba mõne aastaga ära väsida. Oluline on jälgida, et õlitatud, värvitud ja lakitud pinnad tahavad erinevat hooldust, muidu sünnib rohkem kahju kui kasu.

Baltimaade suurima puidu jaemüüja Puumarketi Tartu osakonna juhataja Mari-Liis Mihkelsoni sõnul tuleks puitpindade, olgu need siis tammest, saarest või muust puiduliigist, eest kandma hoolt pea sama hoolsalt nagu oma näonaha eest. „Kõige esmane on lahtise mustuse – kriimustusi ja kahjustusi tekitava liiva ja kivikeste, põrandalt eemal hoidmine. Suure osa võtab kinni porimatt ning ülejäänu peaks lihtsalt regulaarselt harja või tolmuimejaga kokku koguma. Täiesti kulumiskindlat naturaalparketti pole veel leiutatud ja seepärast peaks ka koduloomade küüned lühikesed hoidma,“ soovitas Mihkelson.

„Peamine viga, mis tehakse, on see, et parkett valitakse ja paigaldatakse kallilt ja korralikult, aga lastakse seejärel pealmisel kaitsekihil liiga ära kuluda, misjärel hakkab kannatama juba põranda enda pigment ja pind,“ rääkis Mihkelson.

Värvi, lakki ja õli omavahel ei segata

Puumarketi Tartu osakonna juhataja sõnul on kuldreegel, et pinda hooldatakse sama vahendiga, millega see on kaetud ning näiteks õli, lakki ja värvi omavahel segada ei tasu. „Õlitatud ja lakitud parkettidest on esimesed veidi poorsemad ja seega õrnemad. Kui õlikiht kulub maha, siis tekib mustusel ja niiskusel võimalus materjali sisse minna. Sama käib ka näiteks puidust köögitasapindade kohta,“ rääkis Mihkelson.

„Õlitatud põranda puhastamiseks ei tasu kasutada vaid tavalist kraanivett, vaid kord nädalas tuleks veele lisada õlitatud põrandatele ette nähtud puhastusvahendit, mis hoiab ära liigse kulumise, kaitseb kuivamise eest ning taastab õlitatud kaitsepinna. Õlitatud põrandate puhul on oluline, et lapp poleks puhastades liiga märg – muidu jäävad tumedad veerandid, mida on raske materjalist hiljem kätte saada,“ soovitas Mihkelson.

„Kui puidupinnale on juba tekkinud veekahjustus, näiteks lillepoti lekkinud alusest, siis tuleks õli ja pealiskiht maha lihvida, uuesti õlitada või vajadusel toonida. Puitpind tuleks üleüldiselt enne uut õlitamist kergelt üle lihvida ja puhastada. Kui vana kiht jääb maha lihvimata, siis võib tulemus jääda laiguline. Kui töötlemiseks kasutatakse toonitud õli, milles on rohkem pigmenti ja väiksem kaitsevõime, siis soovitatakse lisaks kanda peale eraldi lõppviimistlusõli, millel on suurem kaitsevõime,“ rääkis Mihkelson.

„Huvitava nüansina muutuvad aja ja kasutusega matid pinnad läikivamaks ja ja vastupidi. Selleks, et algset väljanägemist taastada, on võimalik ka pinda poleerida, mis muudab selle taas läikivaks. Mati hooldusõliga töödeldes muutub materjal samas jälle tagasi tuhmiks,“ lisas Mihkelson.

Ka lakitud pind tahab pidevat hoolt

Puidueksperdi sõnul on üks peamisi eksiarvamusi, et regulaarselt peab hooldama ainult õlitatud pindasid.

„Lakitud põrandaid peaks regulaarselt puhastama vee ja niiske mopiga või spetsiaalselt lakitud põrandatele mõeldud puhastusvahendiga. Sellega hooldamine teeb igapäevase puhastuse lihtsaks ilma, et kahjustaks põranda kaitsekihti. Puitpinna puhastamiseks ei tohi kunagi kasutada vahendeid, mis on mõeldud keraamilisele plaadile või laminaat-põrandakattele. Need vahendid on naturaalsele puidule liiga abrasiivsed ja mõistlikum on eelistada pH-neutraalseid puhastusvahendeid, vastavalt tootja kasutusjuhistele,“ lisas Mihkelson.