Lääne Elu paberleht laupäeval, 9. märtsil

Lääne-Nigula tegi koolide ühendamise eelnõu ümber

Kuna Palivere elanikele ei olnud koolide ühendamine vastuvõetav, tegi Lääne-Nigula vallavalitsus nende ettepanekuid arvesse võttes eelnõu ümber. „Me ei liida mitte Paliveret Martnaga, vaid vastupidi,“ ütles Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Mikk Lõhmus Lääne Elule. „Palivere seda soovis ja Martna aktsepteeris. Niimoodi küsimusi ju lahendataksegi.“

Grete Nootre: raamat võib muuta lapse elu

Haapsalu lasteraamatukoguhoidja Grete Nootre käes on käkitegu toksida pööningu laetaladesse sada naela, et luua lastele üha uusi võlumaailmu. Tegelikult peaks Haapsalu lasteraamatukogu pööningukambris resideerima juhataja, aga ükski pole tahtnud seal üleval omaette istuda, vaid all laste seas olla.

Muuseumi näitus toob valgusvihku vana mööbli

Reedel Haapsalu raekojas avatud näitusel „Mööbel tuli külla” saab aimu, millistes kappides hoidsid oma asju, toolidel istusid ja laudade ääres sõid meie esivanemad sada või rohkem aastat tagasi. Näitus koosneb kahest osast: esimeses saalis on välja pandud talu-, teises linnamööbel. Talumööbel on pärit mööblirestauraator Pille Suurna, linnamööbel Läänemaa muuseumi enda kogust.