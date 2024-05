Seistme maa ja mere taga: oma keel

Nagu igal piirkonnal on ka Shetlandil oma murre. Kohalikud on küll seda meelt, et tegemist on keele, mitte murdega, aga eks samasuguseid vaidlusi peeta ka mujal, kasvõi meil Eestis võru ja setu keele üle.

Seda, mis keelt rääkisid mitu tuhat aastat tagasi Shetlandi saari asustanud piktid, pole teada. Küll aga on oma jälje kohalikku keelde jätnud hilisemate asukate keeled. Shetlandil kõneldavat keelt on mitmesaja-aastase ühise ajaloo tõttu tugevasti mõjutanud vananorra keel ja alates keskajast, mil Shetland läks šotlaste valitsemise alla, Šotimaal räägitud murded.