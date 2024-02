Kas nägid, mu armas rahvas, et läinud nädalal kargas ka Ratas Keskerakonnast välja ja hopsti otse Isamaa hõlma nagu need teisedki. Võibolla tundsid ka sina korraks hämmingut, et kuidas tema siis ka veel, võis ju arvata, et see Keskerakonnast põgenemise laine on juba vaibunud ja Isamaa lõpuks rahvast punnis täis. Aga kus sa!

Tuleb välja, et Isamaa ei ole ikka veel täis, Isamaal ei ole ikka veel küllalt! Nüüd tahtsid ikkagi Ratast ka, kuigi Rattal olid endal hoopis teised plaanid.

