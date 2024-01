Lääne Elu paberleht laupäeval, 13. jaanuaril

Haapsalus elab 36 eri kodakondsusega inimesi

Kuigi 90 protsenti haapsallastest on Eesti kodanikud, elab siin 36 eri kodakondsusega inimesi. 1. jaanuari seisuga oli Haapsalus 13 005 elaniku hulgas 1376 välismaa kodakondsusega inimest. Neist pisut üle 80 protsendi moodustasid Venemaa ja Ukraina ning määratlemata kodakondsusega ehk halli passiga inimesed.

Jäätee veerel” – kaua küpsetatud, aga kehvakene

Režissöör ja operaator Arko Okk tegi kaheksa aastat filmi „Jäätee veerel”. Jääteega on nii, et igal aastal ei saa olla kindel, kas tänavu saab üle mere sõita või ei saa. Sageli on tulnud ju tõdeda: sel aastal ei saa, sest pole õiget talve. Sama on juhtunud pikalt praetud Oki taiesega. Filmi sellest kahjuks seekord välja ei tulnud. Vähemalt vaatamisväärset filmi.

Peeter Nelis saab täna erilise mõõga

Jõulude teisel pühal ehk 26. detsembril täitus 70. eluaasta teenekal Haapsalu vehklemistreeneril Peeter Nelisel. Sellest hoolimata on ta päevast päeva vehklemishallis ega kavatse veel pensionile jääda. „Vehklemistreenerid ei lähegi pensionile,” iseloomustas juhendajana hinnatud Nelis oma elukutse tagamaid. Nii tõesti tundub, sest võistlustel võib raja ääres näha üsna eakaid treenereid, kes ikka veel jagavad hoolealustele näpunäiteid.