Vastukaja: maakonna spordiliitudel on üleriigilise võrgustikuna suurim potentsiaal eestlaste liikumisaktiivsuse kasvatamiseks

Täiskasvanutest liiguvad regulaarselt vähem kui pooled, lastest täidab liikumissoovitusi ehk liigub vähemalt 60 minutit päevas ligikaudu veerand. Madal kehaline aktiivsus tähendab aga suurt kulu nii majanduslikult kui ka inimeste tervisele. On selge, et keskselt pole inimeste liikumisaktiivsust võimalik sama tõhusalt edendada kui kohapealsete tegevustega, mistõttu on tugevate regionaalsete partnerite olemasolu võtmetähtsusega. Maakonna spordiliit on liikumisharrastuse maakondlik kompetentsikeskus, kelle töö eesmärk on nii laste kui ka täiskasvanute kehalist aktiivsust elukaareüleselt suurendada. Omavalitsuste ja kogukondade kaasamiseta pole liikumisaktiivsuse edendamine mõeldav.

Selle aastani olid kultuuriministeeriumi strateegilisteks partneriteks liikumisharrastuse edendamisel nii maakondlikud spordiliidud kui ka nende katusorganisatsioonid Eesti koolispordi liit ja spordiliit Jõud. Arvestades, et maakonna spordiliitude tegevus on elukaareülene ja kogukondi kaasav, katusorganisatsioonide juhtimismudel aga ebaefektiivne, otsustas ministeerium suunata 2024. aastast katusorganisatsioonide tegevustoetused samas mahus otse maakondlikele spordiliitudele. Nii muutub ministeeriumi strateegiline partnerlus selgemaks ja ühetasandiliseks ning maakonna spordiliitudel on võimalik tõhusamalt ringi korraldada üleriigiliste katusfunktsioonide juhtimine. Efektiivne juhtimine ja kulutõhus avaliku raha kasutus on kõikide osapoolte huvides.

Spordiliit Läänela otsus panna seljad kokku SA Läänemaaga, kellele eraldatakse raha haridusasutuste tervisedenduse spetsialisti palkamiseks, on igati loogiline. See toetab ka põhimõtet, et liikumisaktiivsuse edendamine on valdkondadeüleses koostöös tõhusam. Toetame terviklikku lähenemist, maakonna spordiliidu keskset koordineerivat rolli ja mõtet, et maakonna piires ei peaks olema eraldi organisatsiooni koolispordi korraldamiseks. Läänemaa on üks viimastest maakondadest, kus koolispordi juhtimine on jäänud veel maakonna spordiliidust eraldi. Mudel, kus ka koolispordi koordineerimise eest vastutab maakonna spordiliit, võimaldab hõlpsamalt leida eri sihtrühmadele ühiselt sobivaid lahendusi ja eri valdkondade koostööd efektiivsemalt korraldada.

Läänela on tegutsenud maakonna huvisid esikohale seades ja teinud head tööd kohaliku liikumisharrastuse edendamisel. Vahendid, mis seni koolispordiks kasutada olid, on jätkuvalt alles, jõudes alates uuest aastast otseteed maakonda ja võimaldades senisest rohkem laste ja noorte liikumisharrastust edendada. Seega ei ole põhjendatud ka kartus, et 2027. aastast võiks koolispordisüsteem võrreldes tänasega kvaliteedilt langeda.

Tarvi Pürn

kultuuriministeeriumi spordi asekantsler