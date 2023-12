Katrin Luts: Läänemaa haigla tugevus on tema väiksus ja kodusus

Juulist juhib Läänemaa haiglat laste gastroenteroloog Katrin Luts, kes oli kaua aega Tallinna lastehaigla eesotsas. Nüüd, pea pool aastat hiljem ütleb Luts, et on Läänemaa haiglajuhi ametisse sisse elanud.

Läänemaa haigla peaarst Katrin Luts, arstid tulevad sageli arstide perekondadest, kas teie ka?

Ei. Mõned kauged sugulased on siiski arstid olnud.

Kui perekonnas arste pole, kust tuli mõte arstiks hakata?

Arvan, et see oli juba keskkooliaegne soov ja kuidagi seotud sellega, et minu loomuses on sekkuda, kui keegi on hädas. Mitte ainult tervisega – kui on mingi probleem ja näen, et saan aidata…

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!