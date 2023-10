Triin Laasi-Õige: kõigel on hind, ka tasuta kutseõppel

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase küsimusepüstitus seoses kutsehariduse ressursikasutuse sihipärasusega täiskasvanutele tasuta kutseõpet võimaldades on tekitanud vilgast vastukaja.

Vaadates seda, kui paljud täiskasvanud on viimasel aastakümnel kutsehariduses pakutavast moel või teisel osa saanud ning et Eesti kutseõppuritest enam kui pooled ongi täiskasvanud õppijad, on reaktsioonid arusaadavad.

Põhjuseid, miks Eesti kutseõppur on üha enam täiskasvanud õppija nägu, ei tule pikalt otsida. Täiskasvanud õppijad on tulnud nende õppijate asemele, keda senine kutseharidus ei ole suutnud kõnetada ehk põhikoolilõpetajate asemele. Nii ongi kujunenud olukord, et kutsehariduse kõige suuremad ja andunumad austajad on õppijate arve vaadates valdavalt keskharidusega, aga küllaltki suures mahus ka kõrgharidusega tööturul juba hõivatud täiskasvanud.

