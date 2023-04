Loodava koalitsiooni plaan tõsta koolikohustuse iga 18. eluaastani või kutsehariduse omandamiseni on üle pika aja toonud kutseharidusega seonduva avalikku arvamus- ja uudisruumi.

Ühtlasi on see toonud kasutusse stereotüüpsed mõttekujundid kümnendite tagant, millel pole praeguse kutseõppe tegelikkusega just palju seost. Nii ongi viimastel päevadel meedias välja öeldud väited kutseharidusest kui tupikteest tekitanud nõutust ja nördimust kutsehariduse kogukonnas.

