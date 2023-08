Õigusnõunik: Lääneranna vallavolikogul tuleks tõsiselt järele mõelda

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna õigusnõuniku Olivia Taluste sõnul tuleks Lääneranna vallavolikogul tõsiselt järele mõelda, kas istungi tervikuna kinniseks kuulutamine antud juhul on põhjendatud.

„Kindlasti ei või volikogu teha istungi kinniseks kuulutamise otsust kergekäeliselt,“ ütles Taluste Lääne Elule.

Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa kuulutas kinniseks tänaõhtuse istungi, kus otsustatakse kahe kooli saatus: kas Metsküla kool saab veel aasta tegutseda ja Virtsu kool jätkata neljaklassilise asemel kuueklassilisena.

Taluste sõnul on koolikorraldusega seotud küsimused kahtlemata olulise avaliku huviga, kuna need puudutavad otseselt koolide sulgemisest mõjutatud lapsi, lapsevanemaid ja koolipersonali. „Tuleb ka silmas pidada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevat lapse koolikohustust. Vald peab tagama võimaluse omandada põhiharidus koolikohustuslikule isikule, kelle elukoht asub selle valla territooriumil. Volikogul tuleb tõsiselt järele mõelda, kas antud juhul on põhjendatud istungi vastava päevakorrapunkti osas tervikuna kinniseks kuulutamine,“ ütles Taluste. „Põhimõtteliselt on volikogul võimalik toimida ka nii, et kui istungi arutelul käsitletakse koolide ja hariduse andmisega seotud edasise korralduse küsimusi üldiselt, siis selles osas on istung avalik, kuid kui asutakse käsitlema asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teavet, siis palutakse istungile kuulama tulnud isikutel selleks ajaks saalist lahkuda või veebiülekanne selleks ajaks katkestatakse."

