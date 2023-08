Lihula lastevanemad lubavad valla vastu kohtusse minna (täiendatud kl 14. 03)

Üle viiekümne Lihula lastevanema ja elaniku lubab oma kirjas vallajuhtidele kohtusse pöörduda, kui Lääneranna volikogu peaks täna otsustama, et Metsküla kool jääb lahti.

Lääneranna volikogu arutab täna õhtul kinnisel istungil Metsküla ja Virtsu lastevanemate ja elanike ettepanekuid, et Metsküla kool jääks veel aastaks lahti ja Virtsu kool jätkaks kuue-, mitte neljaklassilisena. Üle viiekümne Lihula lastevanema ja elaniku ei ole sellega nõus.

Oma pöördumises Lääneranna vallavalitsuse, vallavolikogu esimehe ja vallavolinike poole teatavad Lihula lastevanemad ja elanikud, et kui vallavolikogu peaks Metsküla kooli asjus 24. märtsil tehtud sulgemisotsust ja Virtsu kooli neljaklassiliseks kärpimise otsust täna õhtul muutma, siis kavatsevad nad selle kohtus vaidlustada.

Pöördumisele allakirjutanud leiavad, et Lääneranna vallavolikogu 24. märtsi otsuse muutmine (Metsküla kool jääks lahti ja Virtsus oleks kuueklassiline kool) ei täida “haridusasutuste ümberkorraldamise eesmärke” ja seab ohtu Lihulasse uue koolimaja ehitamise, mis puudutab väga suurt hulka Lääneranna valla lapsi ja vanemaid.

Allakirjutanud märgivad, et 24. märtsi otsuse seletuskirja järgi on valla kohustus pakkuda võrdseid võimalusi kõikidele Lääneranna valla lastele. Koolide sulgemise ja kärpimise üheks eesmärgiks on olnud “haridusvõrgu kulude kokkuhoid, et luua võimalused haridust pakkuva taristu korrastamiseks, seal hulgas Lihula uue koolihoone ehitamiseks”.

Virtsu ja Metsküla ettepanekutes oma koolid päästa puuduvad allakirjutanute sõnul põhjendused ja kaalutlused, kuidas aitavad need täita volikogu märtsikuise otsuse eesmärki “vähendada amortiseerunud haridustaristut” ja hoida kokku kulusid.

“Seega eeltoodut arvestades juhul, kui volikogu muudab oma haridusasutuste ümberkorraldamise otsust ilma mis tahes põhjendusi ja kaalutlusi lisamata, kaaluvad allakirjutanud vaidlustada otsuse muutmise ning pöörduda kohtu poole oma õiguste kaitseks,” teatavad Lihula lastevanemad ja elanikud oma kirjas Lääneranna volinikele.