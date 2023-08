Jõulukalender 2023: milline on parim valik oma pere üllatamiseks

Jõulukalender on tore viis, kuidas lõbusal viisil alustada advendiaega. Milline on selle hooaja parim jõulukalender 2023 naisele, mehele ja lapsele? Oleme pannud kokku soovitused, kuidas saad oma pereliikmeid või kallimaid sõpru üllatada omanäoliste jõulukalendritega!

Parim jõulukalender 2023 lastele

Advendikalendrid võivad sisaldada nii maiustusi kui ka erinevaid mänguasju. Olenevalt sinu soovist, võid lastele valida jõulukalendri, kust seest saab ta iga päev mõnusa suutäie magusat või mänguasja. Kui otsustad viimase kasuks, siis arvesta lapse eaga ja mõtle, mis talle meeldib, kas selleks on Pokemon, LEGO, Harry Potter või mõni muu tegelane / mäng, mille kohta on loodud jõulukalender.

Jõulukalender 2023 lastele ei pea olema ilmtingimata poest ostetud, vaid sa võid selle ka ise valmistada. Selleks varu kokku erinevaid üllatusi, nii komme, šokolaade, mitmeid väikesed mänguasju ja palju muud põnevat. Aseta need ise valmistatud advendikalendrisse ja üllata oma pisikesi lapsi rõõmsate kinkidega. Nii jõulukalendrid kui ka kõik muu nende ise tegemiseks leiad Kaup24 ja Hansaposti valikuks. Valmistu varakult jõulupühadeks ja varu vajalik e-poest!

Advendikalender kosmeetika toodetega – parim valik naistele

Milline on aga parim jõulukalender 2023 naistele? Ideaalne jõulukalender naistele võib olla samuti maiustuse kui ka teiste toodete sisuga. Kahtlemata meeldib igale naisele jõulukalender, kust leiab kosmeetika tooteid, miniparfüüme või nahahooldustarvikuid. Sellised advendikalendrid on viimastel aastatel saanud väga populaarseks, seega leia oma naise lemmikbrändi jõulukalender ja üllata teda juba esimesel advendil.

Jõulukalender 2023 meestele

Mida kinkida meestele? Kui ta on magusasõber, siis pole kahtlustki, et suusulavaid komme ja šokolaade sisaldab jõulukalender on parimaks valikuks. Kui ta armastab nuputamist, siis võid kinkida täiskasvanute LEGO või mõne muu advendikalendri, kust leiab erinevaid vidinaid, mida kokku panna või mille abil midagi muud ehitada. Nii samuti nagu ka naistele, on meestele mõeldud jõulukalendreid, mis sisaldavad erinevaid kehahooldustooteid või kosmeetikat, mis aitavad talvel niisutada meeste nahka.

Isetehtud jõulukalender 2023

Kui täpselt seda jõulukalendrit, mida oled otsima tulnud, pole ükski bränd loonud, või otsid niisama midagi eristuvat, siis tee see ise. Ja see pole üldse nii keeruline nagu tundub, sest kõik vajaliku kalendri taskute meisterdamiseks või sisuks leiad Kaup24 ja Hansaposti abiga. Parim jõulukalender 2023 on siiski ise tehtud ja sisaldab kõiki neid asju, mida sinu lapsed või kaaslane armastab. Nii saad kombineerida maiustusi erinevate mini kingitustega, olgu nendeks siis väikesed parfüümid, huulepulgad, joonistustarvikud või klotsid. Laste kalendrisse lisa ka tore kiri päkapikkudelt või jõuluvanalt, et nad teaksid, et nad on liikvel.