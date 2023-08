Virtsu kogukond korraldab tasuta tänukontserdi

Raske võitlussuve lõpetuseks on 26. augustil kõik, kes Lääneranna väikekoolide saatusele kaasa elanud, tundnud ja mõelnud, oodatud Virtsu rannahoonesse, kus Virtsu kogukond korraldab heategevusliku kontsertõhtu „Headus võidab”.

Virtsu rannahoobes kl 18 algaval kontserdil esinevad Keily ja Erki Kari Kaikkonen.

Kontsertõhtu pakub inspiratsiooni läbi muinaslugude ja laulude. Erki räägib muistseid õpetlikke muinasjutte ning Keily laulud ja imetabane hääl kannavad kuulajaid enesele lähemale ning avardavad südameruumi. Ühiselt põimudes viivad nad kuulajad kogemuslikult lugude sisse ning aitavad luua hingestatud ühendust Elu enesega.

Tegemist on heategevusliku kontserdiga, Virtsu suvelõpu kingitusena kõikidele eestimaalastele. Ja seda kõike täiesti tasuta!

Erki Kari Kaikkonen on elukutseline elu-uurija ja müstiline muinasjutuvestja, kes on juba 11 aastat jaganud lugusid. Tema abikaasa, Keily Kaikkonen, on muusik, kirglik hääleavamise teel liikuja, laulja ning keha- ja meeleterapeut. Nende esinemised põimivad muinasjutud ja laulud unikaalselt kokku, luues kogemusliku rännaku läbi inspireerivate lugude ja meloodiate.

Kontsertõhtu eesmärk on tõsta teadlikkust ja toetada kas Virtsu kooli arengut või Virtsu rannahoone arendamist. Valik jääb kuulajatele – kas toetada haridust või kultuuri.

Tule ja veeda koos meiega üks hingetoitev laupäevaõhtu ning muinastulede öö! See on kingitus kõigile, kes on toetanud meie väikekoole ning panustanud Eesti hariduse mitmekesisusse ja kultuuripärandisse.