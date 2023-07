Tarankovi tapja vabaneb enne tähtaega vanglast

Ligi kümneks aastaks vangi mõistetud Juri Vorobei, kes tappis 2016. aastal Läänemaal Kirimäe saarel allilmaliidri Nikolai Tarankovi, vabaneb Viru maakohtu otsusega karistuse kandmisest tingimisi enne tähtaega, kirjutas Postimees.

Kohtumäärusega määratakse Vorobeile katseaeg kuni 22. septembrini 2026, mil möödub kümme aastat tema kinnipidamisest. Katseajal jääb Vorobei elektroonilise valve alla ja ta peab alluma käitumiskontrollile.

Kuigi Viru maakohus otsustas kinnipeetava enne tähtaega tingimisi vabastada, siis Viru vangla seda ei toetanud. Riigiprokurör leidis, et kinnipeetav osutas süüteo avastamisele aktiivset kaasabi ning kahetses toimepandut puhtsüdamlikult. Ka maakohus leidis, et kinnipeetava ennetähtaegne vabastamine on põhjendatud. Vorobei jääb elektroonilise valve alla.

Kohtumäärus ei ole jõustunud.

Vorobei küsis ennetähtaegset vabastamist ka 2021. aasta sügisel, kuid 2022. aasta kevadel kohus taotlust ei rahuldanud. Toona ei toetanud Vorobei vabastamist ei vangla ega prokuratuur.

Vorobei tappis 2016. aasta septembris Läänemaal Eesti allilma ristiisaks olnud Nikolai Tarankovi. Kohus mõistis 2017. aasta aprillis Vorobei Tarankovi tapmises süüdi ja määras karistuseks 9 aastat ja kuus kuud. 2018. aasta alguses mõistis kohus Vorobei süüdi ka fentanüüli äris, Vorobei sai liitkaristuseks kümneaastase vangistuse.