Lääne Elu paberleht neljapäeval, 6. juulil

Pidu mitmes kuues ehk kuidas LÜGi koor laulupeol käis

Terve aasta kestnud harjutamised olid läbi ja kätte oli jõudnud aeg seada sammud Tallinna poole. Miks just sinna? Ikka seepärast, et ees ootas laulupidu „Püha on maa”. Niisiis läksime peole ka meie, Läänemaa ühisgümnaasiumi noortekoor.

Ilon Wiklandi muuseumis astuvad lavale Oskar ja asjad

Andrus Kivirähki samanimelise lasteraamatu järgi valminud lavastuse peaosas särab Oru kooli 8. klassi õpilane Tõru Kannimäe.