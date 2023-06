Päästjad kontrollivad lõkkeid

Tänasest pühapäevani teevad päästjad Lääne regioonis lõkkepatrulle, mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust ning neid nõustada, kuidas siiski ohutult teha lõket ja grillida, et seeläbi võimalikke õnnetusi vältida.

Ilmateenistuse tuleohukaardi järgi valitseb Eestis jätkuvalt äärmiselt suur tuleoht. Seetõttu kehtib ka jaanipühade ajal tuleohtlik aeg, mis tähendab, et metsa ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel on lõkke tegemine, grillimine ja suitsetamine keelatud. Kogukondade ja omavalitsuste korraldatavad jaanituled võivad toimuda, sh võib lõket teha oma koduhoovis. Jaanituld tohib teha vaid äärmise ettevaatlikkusega.

Lõke tuleb teha võimalikult kaugele põlevmaterjalidest nt hoonetest ja metsast. Paik, kus tohib lõket teha, peab olema igati hooldatud, st muru niidetud. Lõke tuleb ümbritseda pinnasevalli või kividega ja lõkke ümbrus tuleb puhastada prahist. Tuld tohib teha ainult tuuletu või tuulevaikse ilmaga. Jälgi ka tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele ega taimestikule. Lõket ümbritsev pinnas võiks olla niisutatud, et tuli mööda kuivanud muru edasi ei leviks. Kindlasti peavad lõkke juures valmis olema esmased tulekustutusvahendid ning peo lõppedes tuleb veenduda, et tuli on ka kustunud ning hõõguvat sütt ei ole. Lõket ei tohi jätta hetkekski järelevalveta, sest õnnetuseks piisab ka paarist sekundist. Päästeamet soovitab valida lõkkevalvur, kes jälgib lõket süütamisest kuni selle kustumiseni, et lõkke tegemine oleks ohutu.

Lisaks lõkkepratrullidele kontrollivad päästjad aktiivselt kasutuses olevaid ujumiskohti ennetamaks veeõnnetusi.