Haapsalu on Eesti kõige soojem paik

Laupäevast saati on Haapsalu olnud Eesti kõige soojem paik. See tähendab, et päeva jooksul on üle Eesti mõõdetud kõrgeim temperatuur Haapsalus.

Laupäeval mõõdeti Haapsalus kõige rohkem sooja 30,8 kraadi, pühapäeval 29,6 kraadi, esmaspäeval 30,9 kraadi ja kolmapäeval 31,5 kraadi – üheski teises Eesti paigas päeva jooksul nii kõrget temperatuuri ei mõõdetud. Teisipäeval jäi Haapsalu õhusoe alla Kuusikule, kus sooja oli 30,2 kraadi, kuid Haapsalu tajutav temperatuur – 27,6 kraadi – oli siiski Eesti rekord.

Lääne-Nigula praegune kuumarekord 31,3 kraadi püstitati 27. juunil 2020. Juuni soojarekord mõõdeti 1904. aasta 18. juunil Tartus, kui sooja oli 34 kraadi. Eesti soojarekord mõõdeti 1992. aasta 11. augustil Võrus – 35,6 kraadi.

Neljapäevaks on keskkonnaagentuur andnud Läänemaale äikesehoiatuse.