Juhtkiri: õnnetud hulkurveised

Kohe saab kaks nädalat sellest, kui 30 veist Nõval omaniku juurest plehku panid. Kaks nädalat on Läänemaa põhjaosa sotsiaalmeediagrupid täis peaaegu reaalajas infot selle kohta, kus loomi on kohatud, mida nad on teinud ja millist häda põhjustanud.

Oma loomi otsima, üles leidma ja koju või karjamaale tagasi toimetama peab omanik. Ametnike sõnul omanik tõesti tegeleb loomade otsimise ja püüdmisega, jagades oma telefoninumbrit ja oodates infot. Nende arust, kelle aiast loomad läbi on rännanud, selle tühjaks söönud või täis s…nud, pole omanik aga piisavalt teinud.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!