Uuemõisa kooli poiss tuli muinasjutuvõistlusel kolmandaks

Uuemõisa algkooli 4. klassi õpilase Thorolf Ollema lugu lilli kastvast kummitustest sai Steni muinasjutuvõistlusel kolmanda koha.

Võiduloo kirjutas Thorolf talvisel koolivaheajal, kui tal hakkas igav. „Lihtsalt kirjutasin,“ ütles Thorolf. – „Ütles, et tal on igav, võttis paberi ja hakkas kirjutama, kuni kaks lehekülge oli täis,“ ütles Thorolfi ema Triin Ollema. Mõneks ajaks pagendati lugu sahtlisse, siis otsustati see saata Sten Roosi muinasjutuvõistlusele. „Vaatasin, et hea jutt, ja küsisin, kas Thorolf tahab, et saadame,“ ütles Ollema.

