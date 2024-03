Sten Roosi muinasjutuvõistluse žürii liige, Haapsalu lasteraamatukogu bibliograaf Krista Kumberg ütles, et tänavusele konkursile saatsid lapsed 244 lugu.

Seda on natuke vähem kui mullu, kui laekus 253 muinasjuttu. „Suurusjärk on sama,“ märkis Kumberg. Lugemisega pole Kumberg veel teab mis kaugele jõudnud, aga geograafia on tema sõnul endiselt lai: Tallinnast ja Tartust Saaremaani välja.

