Tulevasel raudteetrassil toimuvad geoloogilised uuringud

Teisipäeval ja kolmapäeval toimuvad Ungru ja Kiltsi tee vahelisel alal geoloogilised uuringud, mis häirivad liiklust.

Geoloogilisi uuringuid läbiviiva Reaalprojekt OÜ ehitusgeoloogi Mart Gaškovi sõnul on umbes pool tundi Kiltsi tee üks sõidusuund kitsendatud, kuid läbipääsu piirangud ei takista.

Kahel päeval toimuvad Kiltsi tee, Raudtee tänava ja Ungru tee vahelisel lõigul ning Ungru ja Ranna tee ristmikul raudtee projekteerimisega seotud geoloogilised uuringud.

Gaškov selgitas, et puurmasinaga tehakse pinnasesse augud ja võetakse pinnase proove. „Meie jaoks on see rutiinne töö,” ütles Gaškov.

Reaalprojekt projekteerib Haapsalu-Rohuküla raudteelõiku, mis peab valmis olema tuleva aasta veebruariks.