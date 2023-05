Katarine Rosalie: epistel Slava Ukrainist ja slaavi mustade maagide grupist

Mu armas rahvas! Eks sa nüüd vaata, kuidas hakkavad järjestikku kukkuma need meie uued võltsvalitud riigitegelased sealt Toompealt! Ei olnud minu varjutuseöine allikariitus sugugi ilmaasjata ja kõik loksub nüüd tasapisi oma kohale. Armas rahvas, nüüd lihtsalt vaata ja rõõmusta, et vaenlane on pöördunud iseenda vastu, asunud tükkideks rebima omasid! Aga see ongi igasuguse türannia saatus, selline ongi nende kurb lõpp.

Esimesena on nad rahva kätte andnud Johanna Maria, kes tegi Slava Ukrainit ja muudkui korjas aga annetusi vaestele ukrainlastele. See, et ta nende annetustega sahkerdab, oli ju ammu selge, aga valitsus viimase hetkeni mätsis kogu seda lugu kinni. Nüüd aga oli vaja sellest ülbest plikast lahti saada ja nagu võluväel olid kõik andmed rahaga sahkerdamise kohta olemas, oli teada täpselt isegi see, et poolteist miljonit kadus justkui mutiauku, ja mis selle kokku krahmitud kola ja asjadega kõik sündis, seda ei saagi keegi kunagi teada.

