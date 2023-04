„Savvusanna sõsarad” võitis San Francisco filmifestivalil auhinna

Anna Hintsi „Savvusanna sõsarad” pärjati USA vanimal filmifestivalil San Franciscos maineka Golden Gate Awards parima täispika dokumentaalfilmi auhinnaga.

Äsja saadud auhind on juba teine olulise kaaluga tunnustus pärast „Savvusanna sõsarate” maailma esilinastust ja parima režissööri preemia pälvimist Sundance’i filmifestivalil jaanuaris.

Režissöör Anna Hintsi sõnul võttis California publik filmi väga soojalt vastu. „Filmi olid tulnud vaatama ka paljud San Francisco Eesti Seltsi liikmed, kes publikule mõeldud tänulaulu meiega kaasa laulsid. Tähelepanuväärne oli see, et publiku seast kostus aplausi ka keset filmi nendes kohtades, kus räägiti naise õigusest oma keha üle otsustada. Hiljem publikuga suheldes toodi esile, et film avas alastust hoopis teisel moel kui tavapärane seksualiseeritud vaade alasti kehale ning teemad nagu naise õigus otsustada oma keha üle on väga aktuaalsed USA ühiskonnas,” lisas Hints.

Produtsent Marianne Ostrati sõnul kinnitab saadud auhind veelkord, et “Savvusanna sõsarate” teemad on universaalsed ja kõnetavad Ameerika publikut: „Žürii tõi esile, et film on intiimne nii teemade kui ka visuaalse keele poolest ja et “Savvusanna sõsarad” on justkui portaal, mis võimaldab vaatajal tunda nagu istuks ta Lõuna-Eestis saunas koos sõsaratega.”

Californias viibiv Ostrat ütleb, et Ameerika tuur jätkub: „Nädala lõpus linastub film veel teiselgi Põhja-California festivalil Alexander Valleys. San Franciscost suundume Annaga edasi Los Angelesse, et koos „Savvusanna sõsarate” USA levifirma Greenwich Entertainmentiga teha plaane aasta teises pooles algavaks kinoleviks Ameerikas,” lisas Ostrat.

San Francisco rahvusvaheline filmifestival toimus tänavu 66. Korda. Tegemist on Ameerika vanima filmifestivaliga, kus juba asutamisaastal 1957 hakati välja andma Golden Gate Awards filmiauhindu, millega tänaseni premeeritakse silmapaistvamaid filme ja filmitegijaid.

Filmi „Savvusanna sõsarad” režissöör ja stsenarist on Anna Hints. Produtsent on Marianne Ostrat (Alexandra Film, Eesti), kaasprodutsendid on Juliette Cazanave (Kepler22 Productions, Prantsusmaa), Hlín Jóhannesdóttir (Ursus Parvus Island) ja Eero Talvistu † (Eesti). Filmi operaator on Ants Tammik, monteerijad Hendrik Mägar, Tushar Prakash, Qutaiba Barhamji, Martin Männik ja Anna Hints. Heli salvestasid Tanel Kadalipp ja Patrick McGinley. Helirežissöör on Huldar Freyr Arnarson (Island) ning heliloojad Edvard Egilsson (Island) ja ansambel EETER (Anna Hints, Marja-Liisa Plats, Ann Reimann).

Filmi valmimist toetasid Eesti Filmi Instituut, kultuurkapital, Centre national du cinéma et de l’image animée, SACEM, Sundance Institute Documentary Fund, Islandi Filmikeskus, Tartu Filmifond ja SVT. Projekti arendati Ice & Fire Docs dokfilmide arendusprogrammis. Projekti esitleti IDFA Forumil ja Nordisk Forumil.

„Savvusanna sõsaraid” saab jätkuvalt vaadata kinodes üle Eesti. Filmi levitab Eestis ACME Film.