Katarine Rosalie: epistel varjutusest ja Suure Tühistamise rituaalist  

Kas mäletad veel, mu armas rahvas, kuidas juba mitme aasta eest võeti vastu seadus, mis lubab valitsuse esindajatel tungida inimeste kodudesse ja neilt ära võtta asju, mida arvatakse vajalikuks? Küll leidus juba toona hoiatajaid, et ei tehta sellist seadust niisama, kindlasti on see lüli mingis alatus pikas plaanis! Ja nüüd hakkavadki Roimavalitsuse koerakoonulised ja verejanulised maksunõudjad käima kodudest kodudesse nagu jubedad mardisandid ning konfiskeerima inimeste raske tööga teenitud varandust ja toiduvarusid.

