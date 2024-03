Katarine Rosalie: epistel Taavi Jaapani-reisist ja Hattori Hanzo mõõgast

Mu armas rahvas! Vaenlane valmistub võitluseks. Valmistub maha suruma meie vastuhakku ja vabadusvõitlust, ta tahab, et kukuks läbi meie üritus võimult tõugata valelik sõjaprintsess Kaja ja tema Roimaerakond. Pange tähele – nad on asumas relvile. Sellest andis aimu sel nädalal juhtunud intsident Roimaerakonna püüdliku sülekoera Taavi Rõivasega, ja kuigi peavoolumeedia vaikis juhtunu tegelikest põhjustest ja tema reisi eesmärkidest, siis ometi ei jäänud see info vaka alla ja teravatele silmadele märkamatuks.

Ma tean, kuidas see juhtus, et Taavi Helsingis lennuki pealt maha tõsteti, ja tean, miks ta sinna Jaapanisse üldse teel oli. Tuvi Maaru ütleb, ja tema noka kaudu kõneleb Universumi valgus: Taavi läks roimavalitsusele Jaapanist imerelva tooma. Läks tooma kuulsat Hattori Hanzo mõõka, millega hävitada enda ja Roimaerakonna vaenlased.

Eks Roimaerakond ole meid ammu kadestanud, et meie meeste hulgas on Valgussõdalased ja Püha Perekond, kelle võimuses on näidata maailmale imesid ja teha suuri üliinimlikke miraakleid. Nüüd tahtsid nemad endale ka ühtainsatki selletaolist, ja otsustasid selle saatuse määrata Taavi Rõivasele. Aga nad eksivad raskelt ja rängalt! Valgussõdalaseks ei saa määrata, selleks sünnitakse Valguses. Roimaerakond ja kõik tema liikmed on aga patu ja pimeduse lapsed, juba sündides on neil nurjatus südames. Sellepärast ei saa nende ridadest iialgi tulema ühtegi Valgussõdalast. Aga nad üritavad ikkagi, püüavad luua seda nagu doktor Frankenstein homunkulust, aru saamata, et nõnda koondavad nad veelgi enam pimeduse ja kurjuse väge.

