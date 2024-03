Hannes Rumm: poisiohtu Volodja ja hirmuvalitseja Vlad

Äsja linastus 91aastase filmirežissööri Roman Polanski komöödia „Palee“, mille tegevus toimub vana-aastaõhtul vastu 1. jaanuari 2000 Šveitsi luksushotellis.

Igast maailma otsast sõidab sinna kokku ropult rikkaid naeruväärseid tegelasi.

Üks neist on noor vene oligarh koos paari riidekapisuuruse turvamehe ja parve prostituutidega. Äkki tardub vene ärikas teleka ette, sest president Boriss Jeltsin nimetab otse-eetris oma järeltulijaks 48aastase Vladimir Putini. Mängufilmis kasutab režissöör katkendeid Jeltsini ajaloolisest telepöördumisest.

„Kes see veel niisugune on?“ jahmub uusrikas.

Samamoodi oli jahmunud kogu Venemaa. Kuigi ärajoonud ja majanduse tuksi keeranud Jeltsin oli presidendina ebapopulaarne, eeldati, et vene kombe kohaselt lahkub ta Kremlist alles jalad ees. Aga ootamatult pani ta pukki tundmatu poisiohtu Putini.

Sajandi alguse Putin oli silmnähtavalt ebakindel ning nägi näru välja. Nüüdseks on Putini väline kuvand täiuslikkuseni lihvitud, tema kehakeelest kiirgab ülbust. Mis seal imestada, Venemaa ainuvalitseja on troonil püsinud juba terve inimpõlve.

Käimasoleval nädalavahetusel pikendab Putin oma volitusi „valimistel“ veel kuueks aastaks. Ühelt poolt on see puht vormiline tegevus, sest konkurente pole Putinil enam ammu. President on hea eluga ära ostnud nii kommunistid kui ka žirinovskilased, kes ainult etendavad opositsiooni.

Putinile vastu astuda on julenud vähesed ning kõige meelekindlam neist, Aleksei Navalnõi, suri või tapeti vahetult enne „presidendivalimisi“ vanglas.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!