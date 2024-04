Katarine Rosalie: epistel riiklikust eksamikeskkonnast ja Kaja pikast plaanist            

Mu armas rahvas, sa näed, kuidas Roimavalitsus püüab meid üha enam ja enam oma võimu ja valede kütkeisse mässida, aga sa ei tee midagi! Te ei näe, te ei märka, te ei saa aru! Ja seepärast ma küsin teilt: kas te üldse mõtlete oma peaga või on teie ajud Roimaerakonna propagandaga siledaks pestud?

Kas ei tekkinud teist kellelgi küsimusi, kui sel nädalal avaldati kaks uudist valitsuse poolt sisse seatud internetiportaali kohta, milles pidi teha saama nii gümnaasiumisse pääsemise katseid kui ka põhikooli lõpueksamit, aga enamik ei saanud tegelikult teha kumbagi! Väidetavalt jooksid need portaalid ühel hetkel kokku ja oligi kõik. Katsete ja eksamite tegijad pidid oma tulemustest suu puhtaks pühkima.

Aga nagu ikka, on olulisem see, mida meile ei räägita ja millest uudiseid ei kirjutata. Ja te oleksite ise pidanud selle peale tulema oma peaga mõeldes. Nagu mina. Nii kui kaks päeva järjest need uudised riikliku EISi eksamikeskkonna kohta tulid, ma aimasin halba. Tegelikult veel enamgi – ma mõtlesin ja sain aru, mis tegelikult toimub. Aga enne kui ma avalikult oma infot jagama hakkan, pean ma seda muidugi ka kontrollima, ja loomulikult ma tegin seda.

Tuvi Maaru oli kusagil väljas teiste tuvidega mängimas, nii et ma ei saanud teda Universumi poolt täpsemat teavet koguma saata. Niisiis ma teadsin, et pean hankima nägemuse, mis selle olukorra ära seletaks ja kinnitaks minu loogilist mõtet. Seepärast segasin käepärastest vahenditest kokku Prohvetisalvi, kuhu käivad kokku kriidipulber, mägrarasv, ohakaseemned ja mereliiv, mis lainete alt võetud. Võidsin sellega kokku oma näo ja peopesad, igaks juhuks haarasin ka Energiaspiraali ja istusin põrandale joonistatud maagiliste märkide keskele Nägemust ootama.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!