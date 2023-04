Läänemaa jalgpallurid kogesid Meistriliigas suuri kaotusi ja vägevat võitu

Nädalavahetusel olid võistlustules kõik neli Meistriliigas mängivat Läänemaa jalgpallurit.

Naiste Meistriliigas kohtus Vatla jalgpalluri Trinity Õismetsa koduklubi Viimsi MRJK võõrsil JK Tabasalu naiskonnaga. Taas tegi kaitsemängija Õismets kaasa kogu kohtumise. Kuigi JK Tabasalu võitis mängu 5:2, oli kohtumine siiski tasavägisem, kui skoor näitab. Ohtralt võimalusi jagus mõlemale poolele. Õismetsal, kes sellest aastast esindab Martin Reimi jalgpallikooli Viimsi naiskonda, läheb juba kolmas kõrgliigahooaeg.

Üle pikkade aastate on taas Eestis pallimas Taebla spordiklubi kasvandik Anett Vilipuu. Ja ta jätkab sealt, kus kunagi pooleli jäi. Kahes selle hooaja kohtumises on ründemängijana tegutsev Vilipuu skoorinud juba kolmel korral. Viimati alistati just Vilipuu kahest väravast tulemusega 2:1 Põlva JK Lootose naiskond.

Vilipuu mängib JK Tallinna Kalevis ja oma kolme väravaga on ta liiga väravalööjate edetabelis neljandal kohal. JK Tallinna Kalevil on maksimaalselt kuus punkti, Viimsi naiskond ei ole veel punktiarvet avanud.

Premium Liigas teevad hetkeseisuga kaasa kaks Läänemaa jalgpallurit, Jako Kariste ja Reno Mark.

Mõlemad meie mehed said nädalavahetusel tippklubidelt tunda suuri kaotusi.

Liiga uustulnuk Harju JK Laagri, kus pallib Läänemaa JK kasvandik Kariste kaotas Tallinna FCI Levadiale 1:6. Kaitsemängijana tegutsev Kariste on kaasa teinud kõik seni peetud seitse kohtumist. Viimase mänguga ta ei olnud mõistagi üldse rahul: „Meie poolt ei olnud mingit võitlust,” ütles ta pärast kohtumist Soccernetile.

Sellel hooajal on väga hästi Premium Liigas alustanud Pärnu JK Vaprus. Just Lõuna-Läänemaa JK kasvandike järgmine peatuspaik on suutnud üllatada ka tipptiime. Pühapäeval aga tippude-tippu, Tallinna FC Florat üllatada ei suudetud.

Sportland Arenal peetud kohtumise esimene poolaeg oli Vapruse viimaste aastate üks halvimaid. See kaotati 0:4. Teine poolaeg aga oli ilmselt viimaste aastate parimaid, mis tipptiimide vastu peetud. Rohkem valitsevad Eesti meistrid palli suvepealinna esiklubi võrku lüüa ei suutnud. Pigem olid väravale lähemal Vapruse mängijad. Suurepärase löögi sooritas ka Mark, kelle 25 meetrilt sooritatud löök läks napilt postist mööda. Jõudsalt oma 100-le Premium Liiga mängule lähenev, neljandat kõrgliiga hooaega tegev jalgpallur tegi üldse ilusa partii.

Kiidusõnadega ei olnud kitsi ka 103 kohtumist Eesti koondises ja neis 27 väravat löönud pärnakas ja kunagine Reno Marki treener Indrek Zelinski: „Reno tegi väga hea mängu ja on näha, et ta on täielikult Premium Liigaga kohanenud.”

Harju JK Laagri paikneb tabelis ühe punktiga kümnendal real. Pärnu JK Vaprus on aga kaheksa punktiga kuuendal kohal.