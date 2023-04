Bioloog: kevad vindub

Bioloog Marje Loide sõnul kipub tänavune kevad vinduma – mesilased tulid tarudest kuu aega hiljem välja, kanakoole puhkes kaks nädalat hiljem ja näitab vaid harvu üksikuid õisi.

„Loodus on kuidagi ettevaatlik ja kevad vindub,” märkis Loide. „Paju ei ole veel üldse õitsema hakanud.” Loide on oma kodus Matsalu külas vaadelnud loodust aastakümneid. „Ühtegi konnakullese palli pole ma ka veel näinud. Konnalaulu ei ole kuulda olnud,” ütles Loide. „Linavästrik saabub tavaliselt mulle märtsi lõpuks, aga täna on juba 10. aprill ja pole. Kuldnokka ka pole näinud.”

Kosklad tiirutavad pesakastide ümber ja häälitsevad, aga ei pesitse. „Jüripäevaks on neil tavaliselt kolm-neli muna pesas,” ütles Loide. „Kas ka seekord jõuavad, ei tea – kaks nädalat on aega. Loodetavasti ei vea vähemalt pääsuke alt.” Pääsuke on saabunud Loide vaatluste järgi 1. mai paiku.