President Karis: ei tohi olemas olla turutõrke Eestit

President Alar Karis võttis linnade ja valdade päeva avamisel omavalitsusjuhtide mured kujundlikult kokku lausega, et väljaspool Tallinna ja Tartu linnu ja nende lähiümbrust on turutõrke Eesti. „Ei tohi olemas olla turutõrke Eestit. On üks Eesti, kus heaolu ja kindlustunne peab ulatuma kõikjale,” ütles president Karis.

Riigipea rääkis ka sõna „omavalitsus“ tähendusest. „Omavalitsus kui oma valitsemine, kohaliku elu üle otsustamine ja selle kujundamine. Ise, kohapeal,” ütles president Karis ja viitas ühele vallavanemale, kelle sõnul ei ole omavalitsused ministeeriumi osakonnad. „Omavalitsused peavad keskvõimule olema partnerid. See tähendab, et keskvõim usaldab omavalitsusi, mitte ei vaata neid kui tülikaid ja kulukaid asju. Riik ongi kulukas ja omavalitsused on osa riigist,” rääkis riigipea.

President Karise sõnul on kõigi meie riigi asutuste eesmärk üks – Eesti inimeste heaolu ja turvalisus. „Selleks tuleb omavahel läbi rääkida. Ka need reformid ja muudatused, mis puudutavad omavalitsusi,” ütles president Karis ja soovitas võimuliidu erakondadest valdade ja linnade juhtidel olla nõudlikud ja järjekindlad oma kodupartei suhtes, et kõik see, mis koalitsioonis kokku lepiti, ka ära tehakse.

Riigipea sõnul ei saa kohalikule omavalitsusele järjest laduda ülesandeid, hoolimata sellest, kas ja kuidas nendega toime tullakse ning kas need ülesanded on omavalitsusele üldse mõistlikud kanda. „Omavalitsuste praegune rahastamismudel, on ajale jalgu jäänud. Aga, ärme unusta, see ei ole meile kõrgemalt antud, vaid ikka inimeste poolt tehtud. Ja ainult inimestel on vaba voli seda muuta,” kõneles riigipea.

President Karis soovitas omavalitsustel mõistliku pilguga üle vaadata, milliseid teenuseid suudab pakkuda iga vald üksinda ning milliseid võiks pakkuda kolm-neli omavalitsust ühiselt nii, et üks pakub ja teised maksavad talle. „Eesmärk on ju selge: elanikud peavad igal juhul saama neile olulised teenuseid kätte kõikjal Eestis ja neile pole oluline, kas seda pakub koduvald või naabervald,” ütles riigipea.