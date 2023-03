Juhtivprokurör Kristel Toming: on aus, kui inimene saab vastuse kahe kuu jooksul

Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokuröri Kristel Tomingu sõnul on aus, kui kannatanu saab kahe kuu jooksul vastuse, et menetlus lõpetatakse, mitte ei usu, et sellega aktiivselt edasi tegeletakse.

Peaprokurör Andres Parmas andis sel kuul välja juhise, mille järgi võib väiksemate kuritegude uurimise lõpetada kahe kuuga. Nii juhist kui ka Läänemaa kuritegevust selgitasid Toming ja Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin. Toming tõi välja, et prokuröride töö on üha enam võrreldav sotsiaaltööga ja kurjategijate kohtu ette viimine on viimane lahendus.

