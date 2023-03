Silma õpikoja õpimapi abil õpib juba üle 60 lasteaia

Silma õpikoja juhendajad on koostanud õpimapi „Avastame koos kevadet“, mis aitab lastel kevadist loodust tundma õppida.

„Kevad on parim aeg õuesõppeks,” ütles Silma õpikoja loodusõppe juhendaja Marko Valker. Ta lisas, et kuna lasteaedadel on raske kaugemal asuvaid looduskeskusi külastada, koostasidki Silma õpikoja juhendajad õpimapi, mille abil saavad üle Eesti asuvad lasteaiad õuesõppetegevusi läbi viia. „Nii on rohkematel lastel võimalik põnevatest õuetegevustest osa saada,” ütles Valker.

Mapis on 5–7aastastele lastele mõeldud töölehed ja õpetaja juhendmaterjalid. Loodusvaatluste kõrval on juhendeid ka emakeele, matemaatika, kunsti ja liikumisega seotud tegevusteks. Valkeri sõnul aitab kogumik õuesõppe tegevustega sisustada kogu kevadet märtsi lõpust juuni keskpaigani.

Mapis leidub materjale ka lasteaia enda loodusraja tegemiseks. Nende abil saavad õpetajad valida lasteaiahoovis ja lähiümbruses vaatlemiseks sobivad punktid ja käia kogu kevade loodust uurimas.

Loodusharidusliku algatusega „Avastame koos kevadet“ on liitunud juba üle 60 õppeasutuse. Kõigile algatusega liitunud lasteaedadele toimub märtsi lõpus veebikoolitus mapi tutvustamiseks.