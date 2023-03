Marutaud on surmaga lõppev haigus – ole teadlik ja vaktsineeri oma lemmik, nii kaitsed ka ennast!

Marutaud on loomade ja inimeste ühine nakkushaigus, mida pole võimalik ravida. Haigus lõppeb haigustunnuste väljakujunemisel alati surmaga. Õnneks on marutaudi vastu olemas vaktsiin, mille abil saab haigust ennetada.

Marutaud on laialt levinud meie idanaabrite territooriumil, seetõttu on ka marutaudi oht meie lemmikloomadele ja selle kaudu ka inimesele endiselt suur. Võimalus, et haigus Eestisse jõuab (nakatunud mets- või koduloomaga) on piirialadel vägagi reaalne. Lähimad marutaudi juhtumid on olnud Pihkva oblastis ja ka Petseris. Seda kõike arvestades, tuleb lemmiklooma omanikel olla väga hoolas ning kindlasti oma lemmikud marutaudi vastu vaktsineerida.

Selleks, et vältida nii enda kui oma lemmiku nakatumist, on oluline roll ja vastutus loomaomanikul. Tuleb hoolitseda, et loom saaks õigeaegselt marutaudi vastu vaktsineeritud. Lemmiklooma vaktsineerimiseks pöördu loomakliinikusse või võta ühendust loomaarstiga. Vaktsineerimise info kantakse looma passi, kuhu kirjutatakse ka järgmise vaktsineerimise aeg. Esmane lemmiklooma vaktsineerimine tuleb teha hiljemalt looma 21. elunädalaks. Uuesti tuleb loom vaktsineerida aasta pärast ja edasi juba kahe aastase intervalliga. Oluline on, et vaktsineeritaks ka neid lemmikuid, kes elavad toas.

Riik tasub marutaudivastase vaktsiini eest, loomaarsti visiidi eest tasub loomaomanik. Muude enamlevinud nakkushaiguste vastu on võimalik lemmikuid vaktsineerida kompleksvaktsiiniga. Sellisel puhul tuleb vaktsiini ja ka visiidi eest tasuda loomaomanikul.

Enne vaktsineerimist tuleks koerale või kassile teha ussikuur. Selleks saab vajaliku tableti osta lähimast apteegest, teada tuleb vaid looma kaalu. Vaktsineerima minnes võta kaasa lemmiklooma pass. Passi kantakse vaktsineerimise andmed ja järgmise vaktsineerimise aeg.

Marutaudi võib nakatuda ka inimene. Marutaud levib haige looma süljega, sattudes haava looma hammustuse tagajärjel. Kiire haava puhastamine ja vaktsineerimine esimeste puremisjärgsete tundide jooksul annab võimaluse ennetada haiguse teket ja selle lõppemist surmaga. Koerad ja kassid on peamised loomad, kes haigust inimesele levitada võivad. Kui lemmikloom on vaktsineeritud, siis sellist ohtu ei ole.

Elen Kurvits

Põllumajandus- ja Toiduameti kommunikatsiooniosakonna nõunik