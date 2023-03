HÕFFi filmiklubi on maailma halvima filmi päralt

Vaatajal ei hakka kordagi igav, lubab Õ-fraktsioon.

Jutt käib sageli maailma halvimaks filmiks nimetatavast melodraamast „The Room”, mis linastub neljapäeval, 30. märtsil kell 18.30 HÕFFi filmiklubis.

Just Õ-fraktsioon on see, kes Haapsalus seda legendaarset filmi esitleb.

„Kui [HÕFFi juht] Helmut Jänes kutsus Õ-fraktsiooni kommenteerima legendaarselt halba filmi „The Room”, sest oleme teinud filmid „Tapja Õllejogurti Rünnak” ning „Malev”, siis tekkis mul küsimus, et millest selline seos. „The Room” on ju väga hea film.

Näpukaid leiab igast kunstiteosest, aga „The Room” paneb täppi kõige olulisemaga. Vaatajal ei hakka kordagi igav, sest sündmustik areneb tuulekiirusel. Tegelaskujud on dünaamilised ja pidevas muutumises (isegi sedavõrd, et ühe tegelaskuju puhul muutub teda kehastav näitleja). Karakteritel on selgelt välja joonistatud motivatsioonid, mis küll ei haaku eelnenud ja järgneva sündmustikuga, aga just see teebki jälgimise haaravaks. Kui peate end hinges romantikuks, siis filmist „The Room” leiate intiimstseeni, mis kukkus välja nii hea, et seda näidatakse koguni kaks korda. Rääkimata ühest filmiajaloo laetuimast spordistseenist korvpalliga.

Palju positiivset leiab ka tehnilise poole pealt. Näiteks operaatoritöö – näitlejad on valgustatud ja selgelt näha. Filmis on muusika. Vähemalt ühes stseenis on eriefekt.

Eelnevat arvestades pean võrdlust Õ-fraktsiooni teostega ebatäpseks ning möönan, et meil filmitegijatena on mängufilmist „The Room” õppida väga palju,” kirjutab filmi saateks Õ-fraktsiooni liige Kaaren Kaer.

20 aastat tagasi vaid kahes kinos menutult välja tulnud filmis, mille autoriks on Tommy Wiseau, hakkab pankur Johnny (Tommy Wiseau) kihlatu ripsutama tiiba tema parima sõbra Markiga (Greg Sestero). Tänu suust suhu reklaamile omandas see juba mõne aja pärast kultusliku staatuse – 2017. aastal näitas seda ühe päeva jooksul juba korraga 600 USA kino.

Pärast filmiklubi seanssi toimub Kahoot-mälumäng, mille küsimused tõukuvad nähtud filmist. Parimaid premeerivad HÕFFi ja PÖFFi toetajad.

Kord kuus Haapsalus koos käiva HÕFFi filmiklubi eesmärk on žanrifilmide kunsti populariseerimine ja vaatajate silmaringi laiendamine teoste kaudu, mida meie kinode repertuaarist üldjuhul ei leia. Filme tutvustavad Eesti filmitegijad.