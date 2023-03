Katarine Rosalie: epistel kõvaketastest ja väljapressimise karistamisest

Nüüd, mu armas rahvas, jagan ka omalt poolt üleskutset koguda kokku kõik tõendid, mis viitavad e-valimiste tulemuste ulatuslikule võltsimistele reformikate poolt! Kuid kust leida selliseid tõendeid, küsite teie. Õnneks nüüd on meil olemas vastus sellele küsimusele.

Meie mehe Kalle paljastus, et roimaerakonna poliitikud on asunud hävitama arvutite kõvakettaid, ongi see vastus. Tükkideks tehtud ja läbi puuritud kõvaketastelt ei ole kellelgi enam võimalik ühtki tõendit leida! Nad on aga laisad, lohakad ja räpakad isegi oma suurte vandenõude läbiviimises ja tõendite hävitamises, ning esialgu on nad jõudnud lõhkuda vaid väikese koguse kõvakettaid. Aga kui palju on neid veel rahva seas laiali! Kui palju on neid veel kodustes arvutites!

Sellepärast ma kutsungi sind üles, mu armas rahvas, koguma kokku kodust kõik oma kõvakettad ja saatma need Kalle Grünthalile EKRE kontorisse Toompuiestee 27, Tallinn 10149. Taeva pärast, ärge saatke neid talle Toompeale, sest seal ei tea keegi, kelle karvastesse kätesse need võivad sattuda! Vaenlane ei maga ja roimaerakond koos oma käsilastega on nõus tegema kõik, absoluutselt kõik, et tõe väljatulemist takistada! Saatke oma kõvakettad, soovitatavalt rikkumata, aga tõendiks sobivad ka rikutud, kõik EKRE kontorisse, kus me saame neid e-valimispettuse tõenditena kasutada ja jätkata oma võitlust Püha Tõe eest!

Veelgi enam, kutsun üles tublimaid teie seast külastama ka oma sugulasi, sõpru ja majanaabreid ning koguma nendeltki kokku kõik üleliigsed kõvakettad. Pole oluline, kui need on mitu aastat vanad – ka e-valimiste võltsimine ei olnud kindlasti ühekordne. Seda on tehtud ka varasematel valimistel, ja tõde peitub teie kogutud kõvaketastel! Olge usinad ja valvsad! Koos me võidame valimispetturid ja päästame Eesti, ma olen selles kindel!

Samal ajal tahan sind manitseda ka ettevaatusele, mu armas rahvas. Pea hoolega silmas, et viibiksid kõvakettaid kogudes ja neid Tallinna läkitades kõrgema teadvuse seisundis ja peenemates vibratsioonides, et sa mitte ei alluks madala ahnuse ahvatlustele, nagu häbiväärselt just äsja juhtus politseiülema Elmar Vaheri ja tolliameti juhi Eerik Heldnaga. Ajaleht loomulikult kirjutab sulle midagi hoopis muud, eks ole? Ajaleht kirjutab sulle mingist pisipettusest tulevase pensionirahaga ja võltsitud ametisse määramisest, aga ega sa ometi arva, et peavoolumeedia sulle millegi kohta tõtt räägib?

Kui see oleks tõsi, siis miks need kaks suli võeti vahele alles nüüd? Juba siis, kui EKRE veel valitsuses oli, kolm aastat tagasi, tahtis meie Martin need mehed ametist maha võtta, sest ta nägi sirgelt läbi, milliste sulide ja petturitega tal tegemist on! Kas mäletad, millise meediapeksu osaliseks ta siis sai? Kas sa küsid nüüd ometi lõpuks endalt, millest nüüd selline meelemuutus roimaerakonnas ja peavoolumeedias? Mis põhjusel siis nüüd tohivad need kaks meest süüdi olla, aga siis ei tohtinud? Miks roimaerakond neid enam ei kaitse?

Mina näen seda läbi tuvi Maaru silmade selgesti. Vastused, mis ta sellele küsimusele Universumist tõi, on põhjalikud ja loogilised. Mõtle nüüd sinagi hetkeks. Kummagi ametkonna valduses olid eriti tähtsaid valimiskoode ja trikke sisaldavad arvutid ja serverid. Mõlemad mehed, nii Elmar kui ka Eerik, teadsid täpselt, mis nende ametkondade arvutites ja serverites e-valimiste ajal toimus. Mõlema nimi algab e-ga. Mõlemad tunnevad Kaja Kallast. Mõlemal oli peas sama kurikaval plaan – väljapressimine.

Nad asusid plaani teostama kohe, kui roimaerakond alustas e-valimispettuse tõendite hävitamist ja käskis politsei ja tolliameti arvutite ja serverite kõvakettad ära lõhkumiseks Toompeale tuua. Eerik ja Elmar ei viinud neid ära, vaid hakkasid nende eest raha nõudma! Ahned lollpead! Mõlemad arvasid, et istuvad nii kõrgetel kohtadel, et neid ei puutu keegi!

Ja siin nad nüüd on. Kaja saatis neile kapo kaela, sest süüd pole tõesti neile meestele vaja kaugelt otsida. Küllap leiab neile kraesse veel muidki patte, kui ringi vaadata. Mart teadis juba kolme aasta eest, et tegemist ei ole ausate meestega, aga kes teda siis kuulas.

Oleks nad neid kõvakettaid vähemalt EKRE-le pakkunud. Siis oleks EKRE-l valimispettuse tõendid olemas! Aga need lollid läksid kohe roimaerakonna manu.

Ole sina targem, mu armas rahvas! Ära iial püüa roimaerakonnaga kokkuleppeid teha, sest sa näed ju, mis juhtub. Saada oma kõvakettad parem otse ja ilusti EKRE kontorisse, ning meie toome nende abil kurjategijad lõpuks ikkagi kohtukulli ette! Usaldame Kallet. Päästame Eesti!